Сердобчанин три раза выстрелил в машину жены неприятеля

62-летняя сердобчанка обнаружила, что в ее автомобиль Audi Q7 кто-то выстрелил несколько раз. Стоимость ремонта превысила 50 000 рублей.

Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 41-летний знакомый женщины, который долгое время враждовал с ее супругом.

Сердобчанин не стал отрицать своей вины. Он признался, что, желая отомстить недругу, дождался вечера, взял охотничье ружье и 3 раза выстрелил в кузов иномарки и ветровые стекла.

По факту умышленного повреждения чужого имущества возбудили уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до 5 лет, рассказали в УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее стало известно, что 47-летнего жителя Наровчатского района подозревают в краже денег из мести. Мужчина похитил 20 000 рублей у своего сотрудника, отказавшегося работать.