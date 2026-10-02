Хакер взломал аккаунт пензячки и стал ее шантажировать

Криминал

Хакер взломал аккаунт пензячки и стал ее шантажировать
Печать
Max

22-летняя жительница Пензы стала жертвой вымогательства. Хакер взломал аккаунт девушки в мессенджере и разослал откровенные фото с ее участием.

Пензячка сама обнаружила взлом и утечку снимков по контактам знакомых. Чуть позже родственнице девушки пришло сообщение от взломщика, который требовал 20 000 рублей за то, чтобы фото не ушли дальше.

Пострадавшая пензячка отказалась платить злоумышленнику и обратилась в полицию.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет, рассказали в региональном УМВД РФ.

Ранее 40-летний пензенец попался на рассылке порноматериалов по электронной почте. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД по области вышли на него по оперативной информации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
порнография интернет полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!