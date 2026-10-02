Пензячку судят за нападение с ножом на сотрудника ДПС

В областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 36-летней пензячки, обвиняемой в посягательстве на жизнь полицейского.

В ночь на 27 августа 2025 года она распивала спиртное с 41-летним мужем и его родственницей. Когда алкоголь закончился, мужчина поехал на квадроцикле в ларек за пивом.

На улице Чаадаева нетрезвого водителя заметили сотрудники ДПС. Он попытался скрыться, началась погоня. В районе железнодорожного переезда на улице Привокзальной квадроциклиста задержали.

Документов при себе у мужчины не оказалось, и он позвонил супруге. Она прибыла на Привокзальную и устроила скандал. В процессе пензячка достала из сумки охотничий нож и замахнулась, чтобы ударить одного из инспекторов в грудь. Тот выставил вперед правую руку и в итоге получил травмы в виде резаных ран груди и ладони. Их квалифицировали как легкий вред здоровью.

В сентябре 2026 года дело передали в суд.