В Пензе передали в суд дело о смерти мужчины на улице Луначарского

Криминал

В Пензе передали в суд дело о смерти мужчины на улице Луначарского
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57-летний житель Пензы предстанет перед судом за то, что до смерти избил монтировкой собутыльника.

Преступление было совершено вечером 22 июля на улице Луначарского. Пензенец распивал алкоголь в компании сожительницы и 57-летнего знакомого. Через некоторое время гость отправился к себе, в соседний подъезд, а хозяин обнаружил пропажу собственного телефона и рассердился.

Он заподозрил в краже собутыльника. Вооружившись монтировкой, пензенец догнал гостя на лестнице и несколько раз ударил его по голове и телу.

Избитый мужчина вернул сотовый, после чего ушел к себе. Через два дня в квартире обнаружили его тело. Пострадавший скончался от полученной травмы головы, рассказали в областной прокуратуре.

Пензенца обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть. Он признал свою вину.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей», - сообщили в региональном СУ СКР.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

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