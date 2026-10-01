Экс-руководителя нижнеломовского техникума отправили в колонию

В Земетчине вынесли приговор бывшему руководителю Нижнеломовского многопрофильного техникума, его признали виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

В июне 2024 года образовательная организация заключила с индивидуальным предпринимателем договор на капремонт общежития земетчинского филиала техникума за 43 млн рублей. Соответствующие средства были выделены из областного бюджета.

В декабре руководитель (он занимал должность и. о. директора) принял работы без замечаний и подписал необходимые акты, хотя подрядчик не выполнил отделку стен и полов, не установил молниезащиту с заземлением, сантехнику, водонагреватели, внутренние двери.

Таким образом, предпринимателю заплатили лишние 2 928 158 рублей.

Воспользовавшись ситуацией, и. о. директора поручил отремонтировать принадлежащую матери комнату в пензенском общежитии на улице Бекешской, где жил его сын.

«При этом фигурант ввел в заблуждение представителя подрядчика, сообщив, что данная комната относится к общежитию Земетчинского филиала Нижнеломовского многопрофильного техникума», - уточнили в областном СУ СКР.

На оплату данных работ пошла часть бюджетных средств - 284 667 рублей. Всю сумму мужчина возместил до оглашения приговора.

Когда преступление раскрылось, он признал себя виновным лишь частично, пояснили в региональной прокуратуре.

В итоге экс-руководителю назначили наказание в виде 3 лет и 2 месяцев колонии общего режима с лишением права заключать договоры на выполнение работ для государственных и муниципальных учреждений на 2 года и лишением водительских прав на 3 года (по ранее вынесенному приговору).

Мужчину сразу взяли под стражу, заключили в Земетчинском районном суде.