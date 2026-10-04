Пензенца будут судить за разжигание ненависти в Сети

34-летнего жителя Пензенской области будут судить за публичные призывы к экстремизму.

Молодой человек опубликовал в интернете материалы, по лингвистическим и психологическим признакам относимые к побуждению к насилию в отношении отдельной социальной группы.

Деятельность пензенца пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его расследование уже завершено, материалы направлены на рассмотрение в суд, уточнили в управлении.

Ранее по аналогичной статье обвинили 47-летнего жителя области, который призывал к насильственным действиям по национальному признаку в отношении выходцев из стран Центральной Азии.