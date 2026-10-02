В Пензе пенсионеров обманывали при ремонте цифровой техники

В Пензе троих мужчин в возрасте от 27 до 29 лет осудили за мошенничество в сфере ремонта цифровой техники.

Организатор преступной группы подобрал двух специалистов из числа своих знакомых, у которых был опыт работы по предоставлению соответствующих услуг.

Расклеивая рекламные листовки по городу, злоумышленники находили клиентов, в основном пенсионеров.

«Под видом первоначальной диагностики и дальнейшего ремонта компьютерной или иной цифровой техники они, используя малозначительные неисправности (при отсутствии таковых сообщали об их наличии), навязывали гражданам под любыми предлогами приобретение ненужных им товаров и услуг», - пояснили в областной прокуратуре.

За период с апреля 2022 года по июль 2025-го мужчины таким образом похитили у пожилых людей более 135 000 рублей.

Когда преступников нашли, они признали вину и возместили потерпевшим ущерб.

Суд приговорил организатора группы к полутора годам колонии общего режима, двоих его помощников - к 1 году 3 месяцам и 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.