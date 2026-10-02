В Пензе женщину-врача будут судить за 11 мелких взяток

Криминал

В Пензе женщину-врача будут судить за 11 мелких взяток
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В Пензе будут судить женщину-врача, которая обвиняется в получении 11 мелких взяток. Предварительное расследование уголовного дела уже окончено.

По данным следствия, в январе прошлого года к медработнику обратился сотрудник железнодорожной организации.

«Он предложил открыть для его коллеги лист нетрудоспособности без медицинских на то оснований, на что врач согласилась. За выдачу фиктивного «больничного» через посредника-железнодорожника на банковскую карту она получила около 4 000 рублей», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

До ноября 2025-го женщина проделала примерно то же самое еще 10 раз. В общей сложности она незаконно получила 52 900 рублей.

«Материалы уголовных дел объединены в одно производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит 1 год лишения свободы. Фигурантке дела избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке», - уточнили в полиции.

В отношении посредника также проводится проверка.

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