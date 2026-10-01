Пятерых юных пензенцев осудили за угоны и кражи из автомобилей

В Пензе суд вынес приговор 5 молодым людям по делу о серии краж и угонов автомобилей. 4 участникам группы на момент совершения преступлений еще не исполнилось 18 лет.

Как установили следователи регионального СУ СКР, в ночь на 16 декабря 2025 года двое несовершеннолетних забрались в припаркованную на проспекте Строителей незапертую машину. Они завели двигатель и поехали кататься, пока не добрались до Колышлейского района.

10 марта 2026-го на проспекте Победы юноши угнали еще один автомобиль - уже по инициативе 18-летнего пензенца. Тот заверил, что приятелям ничего не грозит в силу их возраста. В этот раз поездка закончилась на улице Мира.

Двое несовершеннолетних промышляли также кражами из машин. С 24 сентября по 8 ноября 2025 года из салонов 3 автомобилей они вытащили магнитолы, видеорегистратор, электроинструменты. Общий имущественный ущерб составил больше 14 000 рублей.

«Впоследствии автомашину отечественного производства один из подростков угнал с улицы Рахманинова в городе Пензе», - добавили в СУ СКР.

Вину признали все. Октябрьский районный суд назначил 2 подельникам по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, третьему - 1,5 года условно с испытательными сроком на 2 года.

Еще двое участников группы уже имели условные сроки. Суд заменил их на реальные: одному - 3 года, другому - 3,5 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.