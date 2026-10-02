В Пензе вынесли приговор налетчику на офис микрозаймов

В Пензе 36-летнего жителя Городищенского района признали виновным в разбойном нападении на офис микрокредитной организации на проспекте Строителей, 40, в августе 2023 года. Злоумышленника вычислили благодаря экспертизе ДНК.

Мужчина заранее подготовился к преступлению: взял кухонный нож, перчатки, сменную одежду. Через операционное окно он залез в служебное помещение и, угрожая менеджеру расправой, потребовал отдать деньги. Женщина передала ему хранившиеся в сейфе 35 000 рублей.

Сотрудница так и не смогла детально описать внешность напавшего. Городищенец был в капюшоне и прикрывал лицо рукой.

После преступления мужчина переоделся. Перчатки и шорты он бросил неподалеку, позже их нашли полицейские.

На одежде обнаружили биологические следы. Так у правоохранителей появился образец ДНК злоумышленника.

Собранный материал пригодился в этом году. В апреле мужчину задержали по подозрению в употреблении наркотиков. ДНК-данные совпали с теми, что нашли недалеко от места налета. Городищенец признался в содеянном.

При вынесении решения суд учел, что у мужчины на иждивении двое детей, кроме того, он возместил организации причиненный ущерб. Во внимание приняли факт привлечения городищенца к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ.

По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде 7 лет и 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в Октябрьском районном суде Пензы.

«Также удовлетворен иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей», - добавили в областной прокуратуре.

Пока приговор в силу не вступил.