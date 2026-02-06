Алексей Ланчиков рассказал об убийстве на месте преступления

38-летний житель Пензы Алексей Ланчиков подробно рассказал и показал, как он и его подельник, 41-летний Михаил Леонтьев, убили таксиста на улице Большой Филевской в Москве.

Ранее сообщалось, что автомобилист согласился привезти двоих мужчин из Сызрани (Самарская область) в столицу за 85 000 рублей. По словам Ланчикова, они сразу заплатили водителю 40 000, а оставшуюся часть по прибытии отдавать отказались.

Нежелание оплачивать поездку и стало мотивом для убийства.

«Я сидел за водителем на сиденье, Михаил сидел рядом со мной между сиденьями, ко мне ближе, я упирался в дверь. Водитель сидел в телефоне - навигатор вбивал. Мишка стрелял сюда вот так вот, но сначала было две осечки, не сработало у него, а потом он стрелял впритык прямо через сиденье», - объяснил Алексей Ланчиков.

По его словам, после выстрелов таксист вышел из машины и сразу же упал. Подельники перетащили его на заднее пассажирское сиденье, закрыли двери и скрылись с места преступления, оставив машину на стоянке.

Впоследствии, 3 февраля, полицейские обнаружили злоумышленников в одном из домов на Рублевском шоссе. При задержании в подъезде Михаил Леонтьев оказал вооруженное сопротивление и был застрелен, его сообщника схватили.

«Слышал только три первых выстрела, потом меня положили на пол», - рассказал Ланчиков.

4 февраля тело таксиста было обнаружено.

По факту случившегося возбудили уголовные дела, которые объединили в одно производство. Алексею Ланчикову предъявили обвинение в убийстве, совершенном организованной группой и сопряженном с разбоем, а также в приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия, совершенных организованной группой.

Следствие ходатайствует перед судом о его аресте, сообщили в СКР.

Кроме того, Ланчикова обвиняют в похищении, убийстве и разбое, совершенных в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района Пензы.