Подельник Леонтьева ранее изнасиловал и расчленил прабабушку

Алексей Ланчиков, подельник застреленного в Москве при задержании Михаила Леонтьева, в 2014 году был осужден за убийство и изнасилование своей 95-летней прабабушки.

15 марта 2014-го мужчина приехал в гости к отцу, который проживал в селе Грабово Бессоновского района, но тот ушел в церковь. Тогда он направился к прабабушке, где принялся распивать спиртное.

Старушка сделала правнуку замечание и попыталась отобрать алкоголь. Тогда мужчина жестоко избил пенсионерку, изнасиловал, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера и убил. Затем он расчленил тело жертвы, отрезав кухонным ножом голову и ноги, и попытался сжечь на костре, разведенном во дворе.

Клубы черного дыма и тело убитой заметил сосед, который сообщил о происходящем в полицию. Пьяный правнук был задержан на месте преступления.

«По результатам проведенной в ходе следствия судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым», - сообщили в областном управлении СКР.

В декабре 2014-го его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Теперь Алексею Ланчикову предъявили обвинение в убийстве, совершенном организованной группой и сопряженном с разбоем, а также в приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия, совершенных организованной группой.

3 февраля подельников (41-летнего Михаила Леонтьева и 38-летнего Алексея Ланчикова), подозреваемых в похищении и убийстве жителя Пензы, обнаружили в столице, в одном из домов на Рублевском шоссе. Старший из мужчин при задержании в подъезде оказал вооруженное сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить табельное оружие. Пензенец был застрелен, его сообщник схвачен.

4-го числа на парковке вблизи улицы Большой Филевской в Москве было обнаружено тело таксиста, который, по предварительным данным, согласился доставить пассажиров - Леонтьева и Ланчикова - из Самарской области в Москву за 85 000 рублей, но по прибытии денег не получил.

В ходе допроса Ланчиков признал вину в инкриминируемых деяниях и сообщил, что мотивом убийства водителя такси послужило нежелание оплачивать поездку.

Застреленный подельник Ланчикова Михаил Леонтьев в 2015 году был осужден за двойное убийство и приговорен к 23 годам лишения свободы. В мае 2014-го история о пропаже Рамиля Кадышева и Марии Липилиной потрясла всю Пензу. Активный толчок расследованию дела дал подельник Леонтьева Сергей Косолапов. На берегу озера на Ласточке он признался полицейским, что вместе с другом убил молодых мужчину и женщину, и указал место, где спрятаны трупы. После этого признания Косолапов покончил с собой.

Долгое время тела убитых не могли найти в лесу. И все же при активной помощи родственников потерпевших останки были обнаружены. Стало ясно, что мужчину и женщину застрелили. Мотив убийства впоследствии тоже стал понятен - драгоценности Липилиной и дорогая машина Кадышева.

Леонтьева задержали. В течение долгого времени он свою вину отрицал. «В ходе следствия ему предлагалось пройти исследование с помощью полиграфа, однако он отказался», - сообщили в СКР.