Опубликовано видео из подъезда, где убили пензенского беглеца

Появились кадры из подъезда дома на Рублевском шоссе в Москве, где во время вооруженного столкновения был ликвидирован 41-летний пензенский беглец, подозреваемый в похищении и убийстве человека.

«Все стены подъезда на 2-м этаже изрешечены следами от перестрелки, на лестнице лужи крови, а на стенах дырки от пуль», - сообщает телеграм-канал Shot.

Пензенца и его 38-летнего сообщника разыскивали с 29 января. По данным регионального СУ СКР, в период с 28-го по 29-е число на территории Октябрьского района Пензы они похитили и убили 39-летнего мужчину.

Вскоре подельников обнаружили в столице, старший из них при задержании оказал сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить табельное оружие.

«Среди сотрудников МВД и Росгвардии пострадавших нет», - пишет Shot.

Погибший пензенец в 2015 году был осужден за двойное убийство и приговорен к 23 годам лишения свободы.

Его сообщника задержали, ведутся следственные действия.

По факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и другие эпизоды преступной деятельности пензенцев.

