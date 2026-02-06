Житель Каменки нашел тайник с боеприпасами

54-летний житель Каменки нашел 100 патронов внутри пианино и получил 3 года исправительной колонии.

Горожанин обнаружил тайник в 2012-м. Он принадлежал его умершему отцу. Патроны предназначались для малокалиберного огнестрельного оружия, сообщили в Каменском городском суде.

Часть боеприпасов мужчина уничтожил, оставшиеся хранил на полке в своей комнате.

В ноябре 2025-го полицейские нашли их и изъяли.

Каменский суд приговорил горожанина к 3 годам 2 месяцам исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания учитывалось отягчающее вину обстоятельство - рецидив преступлений, а также ряд смягчающих: частичное признание вины, проблемы со здоровьем у подсудимого и др.