Столичный суд заключил Алексея Ланчикова под стражу

В пятницу, 6 февраля, Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения 38-летнему пензенцу Алексею Ланчикову, который обвиняется в ряде преступлений, совершенных в Пензе и Москве.

Мужчину заключили под стражу до 3 апреля, сообщается в телеграм-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Ланчиков обвиняется в убийстве таксиста в Москве, совершенном организованной группой и сопряженном с разбоем, а также в приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия, совершенных организованной группой. Кроме того, ему вменяются похищение, убийство и разбой на территории Октябрьского района Пензы.

По версии следствия, Ланчиков действовал в составе организованной группы - его сообщником был Михаил Леонтьев, застреленный в Москве 3 февраля при задержании.

Установлено, что в период с 28 по 29 января подельники на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов убили и похитили 39-летнего мужчину в Пензе, забрав у него и его супруги деньги и ювелирные изделия.

После этого злоумышленники, скрываясь от правоохранителей, уехали в Самарскую область. В Сызрани пензенцы наняли таксиста, который согласился довезти их до столицы за 85 000 рублей. По словам Ланчикова, они сразу заплатили 40 000, а оставшуюся часть по прибытии отдавать отказались.

Нежелание оплачивать поездку и стало мотивом для убийства водителя. Со слов Ланчикова, Леонтьев сделал несколько выстрелов в шофера через сиденье. Расправившись с таксистом, подельники закрыли машину и, бросив ее на стоянке, скрылись.

3 февраля полицейские обнаружили злоумышленников в одном из домов на Рублевском шоссе. При задержании в подъезде Михаил Леонтьев оказал вооруженное сопротивление и был застрелен, его сообщника схватили.

4 февраля криминалисты обнаружили тело таксиста. Ланчиков показал на месте, как все происходило.

Ранее сообщалось, что в 2014 году Алексей Ланчиков был осужден за убийство и изнасилование своей 95-летней прабабушки. Тогда ему назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

Михаил Леонтьев в 2015 году за двойное убийство был приговорен к 23 годам лишения свободы.