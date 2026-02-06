Бывшую сотрудницу агрохолдинга будут судить за мошенничество

В Пензе будут судить 48-летнюю бывшую сотрудницу АО «Областной агропромышленный холдинг», которая, обманывая и злоупотребляя доверием, похитила у нескольких коммерческих организаций не менее 7,4 млн рублей.

Обвиняемая перечисляла деньги на принадлежащий ей банковский счет, уточнили в УФСБ России по Пензенской области.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», окончено. Материалы переданы в суд.

Ранее в мошенничестве заподозрили председателя совета директоров АО «Областной агропромышленный холдинг» и еще четырех человек, среди которых были и сотрудники предприятия. По данным следствия, в августе 2024 года председатель «ввел в заблуждение собственника (акционера) относительно породного состава и стоимости древесины, продавая деловую древесину под видом тонкомерной».

Своими действиями мужчина причинил организации и акционеру - Министерству государственного имущества Пензенской области - ущерб не менее чем на 3 млн рублей.