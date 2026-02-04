Убитый таксист привез пензенцев в Москву за 85 000, но не получил их

В Следкоме прокомментировали убийство таксиста в Москве. К преступлению могут быть причастны пензенцы, задержание которых проводилось во вторник, 3 февраля.

Тело водителя было обнаружено следователями и криминалистами столичного СК 4-го числа на парковке вблизи улицы Большой Филевской.

Установлено, что таксист привез подельников в столицу из Самарской области. По предварительным данным, мужчина согласился доставить пассажиров за 85 000 рублей, но по прибытии те отказались оплачивать поездку.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, назначен ряд судебных экспертиз.

«Следствием продолжается установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причинившего смертельное ранение таксисту», - пояснили в СКР.

Как уже сообщалось, 3 февраля подельников (41-летнего и 38-летнего мужчин), подозреваемых в похищении и убийстве жителя Пензы, обнаружили в Москве, в одном из домов на Рублевском шоссе.

Старший из них при задержании в подъезде оказал вооруженное сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить табельное оружие. Пензенец был застрелен, его сообщник задержан.

В отношении убитого возбуждено дело по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.