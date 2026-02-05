Убийство таксиста в Москве: пензенец рассказал о преступлении

В Москве продолжается расследование уголовных дел об убийстве таксиста, посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обороте огнестрельного оружия. Они объединены в одно производство и связаны с пензенскими беглецами.

Как уже сообщалось, 3 февраля подельников (41-летнего Михаила Леонтьева и 38-летнего Алексея Ланчикова), подозреваемых в похищении и убийстве жителя Пензы, обнаружили в столице, в одном из домов на Рублевском шоссе.

Старший из мужчин при задержании в подъезде оказал вооруженное сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить табельное оружие. Пензенец был застрелен, его сообщник схвачен.

Алексею Ланчикову предъявили обвинение в убийстве, совершенном организованной группой и сопряженном с разбоем, а также в приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия, совершенных организованной группой.

«С его участием проведены следственные действия, направленные на установление хронологии совершенных преступлений. В ходе допроса фигурант признал вину в инкриминируемых деяниях и сообщил, что мотивом убийства водителя такси послужило нежелание оплачивать поездку», - сообщили в СКР.

«Когда мы с Сызрани до Москвы использовали частную машину, такси, мы заплатили ему первоначально 40 000, чтобы он нас отвез. Мы ехали дальше, и, с трассы когда спустились, уже в городе, он ударил и выстрелил через водительское кресло: сначала у него осечка была, а потом три выстрела огнестрельных. Когда водитель вышел и упал около машины, мы его перетаскивали на пассажирское сиденье - с той стороны его закинули на заднее сиденье. Положили, закрыли двери и быстро оттуда скрылись. Потом машину бросили на стоянке», - рассказал Алексей Ланчиков.

4 февраля тело таксиста было обнаружено на парковке вблизи улицы Большой Филевской. По предварительным данным, мужчина согласился доставить пассажиров из Самарской области в Москву за 85 000 рублей, но по прибытии денег не получил.

В рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие.

В ближайшее время будет подано ходатайство об избрании в отношении Ланчикова меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Кроме того, в Москве планируется проведение следственных действий с участием обвиняемого в рамках уголовных дел о разбойном нападении, похищении и убийстве мужчины, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и патронов, которые расследуются в Пензенской области», - добавили в СКР.