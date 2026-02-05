Полиция задержала пензенца, который грозился убить свою 85-летнюю мать

48-летний житель Пензы угрожал задушить свою 85-летнюю мать из-за разных жизненных позиций, сообщили в областном управлении МВД России.

Мужчина распивал дома спиртное, когда к нему подошла мать. Между родственниками возник конфликт, так как их взгляды на жизнь не совпали, и пензенец, разозлившись, схватил пенсионерку за горло и стал душить. В процессе он угрожал убить ее.

Жертве удалось вырваться и позвонить в экстренные службы.

Полицейские задержали мужчину, он дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За угрозу убийством пензенцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет.