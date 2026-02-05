Мошенники выманили у женщины 9 млн рублей, посулив награду

В Мокшанском районе 52-летняя женщина стала жертвой мошенников. Те выманили у нее 9 млн рублей.

Сельчанке позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена награда. Для получения необходимо продиктовать код, пришедший в СМС. Женщина поверила и выполнила указание.

Через некоторое время раздался новый звонок. Незнакомец предупредил сельчанку, что она разговаривала с мошенниками и теперь ее деньги в опасности. Чтобы уберечь накопления, необходимо выполнить ряд действий.

Женщина последовала инструкции, полученной от собеседника. Она обналичила средства на банковских счетах и передавала их неизвестным в течение 10 дней.

Когда собеседник перестал выходить на связь, сельчанка догадалась, что попалась на удочку аферистов.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Стражи правопорядка принимают меры, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.