Житель Пензенской области переводил деньги экстремистам

Криминал

Житель Пензенской области переводил деньги экстремистам
Печать
Telegram

В Пензенской области вычислили еще одного мужчину, который финансировал экстремистов.

Сотрудники ФСБ установили, что 44-летний житель региона, «располагая информацией о ликвидации организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности», несколько раз переводил деньги на ее счета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его расследование уже завершено, все материалы переданы в суд, сообщили в региональном УФСБ России.

Ранее 29-летнему пензенцу вынесли приговор за публичные призывы к экстремизму. 26 мая 2025 года горожанин оставил комментарий под постом в канале мессенджера с 1 984 подписчиками. В сообщении он призывал к насилию над представителями Северного Кавказа и Средней Азии.

Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы. Наказание заменили на принудительные работы на тот же срок с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
экстремизм фсб суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!