Житель Пензенской области переводил деньги экстремистам

В Пензенской области вычислили еще одного мужчину, который финансировал экстремистов.

Сотрудники ФСБ установили, что 44-летний житель региона, «располагая информацией о ликвидации организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности», несколько раз переводил деньги на ее счета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его расследование уже завершено, все материалы переданы в суд, сообщили в региональном УФСБ России.

Ранее 29-летнему пензенцу вынесли приговор за публичные призывы к экстремизму. 26 мая 2025 года горожанин оставил комментарий под постом в канале мессенджера с 1 984 подписчиками. В сообщении он призывал к насилию над представителями Северного Кавказа и Средней Азии.

Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы. Наказание заменили на принудительные работы на тот же срок с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.