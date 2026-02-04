Сбежавших в Москву пензенцев подозревают в еще одном убийстве

Двое пензенцев, подозреваемых в похищении и убийстве человека, могут быть причастны к еще одному преступлению - убийству водителя, который привез их в Москву.

«По данным «Базы», сегодня (4 февраля. - Прим. ред.) в столичном районе Фили в припаркованном автомобиле обнаружили тело, которое, предположительно, принадлежит убитому водителю», - пишет телеграм-канал Baza.

41-летнего и 38-летнего мужчин разыскивали с 29 января. По данным регионального СУ СКР, в период с 28-го по 29-е число на территории Октябрьского района Пензы они похитили и убили 39-летнего горожанина, после чего покинули областной центр.

Вскоре подельников обнаружили в Москве, в одном из домов на Рублевском шоссе. Старший из них при задержании в подъезде оказал вооруженное сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить табельное оружие. Пензенец был убит, его сообщник схвачен, ведутся следственные действия.

По факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося и другие эпизоды преступной деятельности злоумышленников.

Погибший пензенец в 2015 году был осужден за двойное убийство и приговорен к 23 годам лишения свободы.