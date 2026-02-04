Полицейские ликвидировали пензенца, подозреваемого в убийстве

Во вторник, 3 февраля, в Москве был застрелен при задержании один из двоих пензенцев, которые с 29 января разыскивались по подозрению в похищении и убийстве жителя Пензы.

Операцию проводили отрудники ГУУР МВД России и УМВД России по Пензенской области при поддержке представителей Росгвардии. Мужчин нашли в доме на Рублевском шоссе.

«При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом «О полиции» применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Второй мужчина был задержан.

«В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов Российской Федерации», - добавила Ирина Волк.

Погибший при задержании пензенец в 2015 году был осужден за двойное убийство.

Upd: в Пензе в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района был похищен и убит 39-летний мужчина, уточнили в областном управлении СКР.