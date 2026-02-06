В Пензе осужденный спрятал наркотик в неожиданное место

В Пензе оперативники регионального УФСИН России нашли наркотик у осужденного, находившегося в исправительном центре № 1.

Они осмотрели его вещи и обнаружили в левом ботинке прозрачный сверток с веществом белого цвета.

Экспертиза показала, что изъятое - N-метилэфедрон общей массой 0,23 г.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия», - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН России.

Это не первый случай в пензенских исправительных учреждениях, когда запрещенные вещи скрывают в обуви.

Так, в 2019 году сотрудники колонии № 8, расположенной в поселке Лесном в Пензе, нашли в сапоге у женщины, которая прибыла на свидание к сыну, сотовый телефон и сим-карту. Все это она спрятала в подошве и надеялась передать осужденному.