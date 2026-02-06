СКР: В Пензе нашли тело похищенного и убитого мужчины

38-летнему Алексею Ланчикову предъявлено обвинение в похищении, убийстве и разбое, совершенных в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района Пензы. По версии следствия, он действовал в составе организованной группы - его сообщником был Михаил Леонтьев, застреленный в Москве 3 февраля при задержании.

«Установлено, что похищение и убийство совершено на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов. Соучастниками совершено разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни, у потерпевшего и его супруги похищены денежные средства, ювелирные изделия», - уточнили в Следкоме.

Тело убитого 39-летнего жителя Пензы нашли. Назначены судебные экспертизы.

Также Ланчиков обвиняется в убийстве таксиста в Москве и незаконном приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия, совершенных организованной группой.

6 февраля следствие подало ходатайство об избрании пензенцу меры пресечения в виде заключения под стражу.

В 2014 году Алексей Ланчиков был осужден за убийство и изнасилование своей 95-летней прабабушки. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Застреленный подельник Ланчикова Михаил Леонтьев в 2015 году за двойное убийство был приговорен к 23 годам лишения свободы.