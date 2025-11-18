Лунинец 2 месяца общался с мошенниками и потерял 7 млн

18.11.2025 | 10:52

67-летний пенсионер из Лунинского района поверил «сотруднику Росфинмониторинга» и потерял сбережения.

Мужчина, представившийся работником этого ведомства, позвонил и сказал, что от имени сельчанина оформлена доверенность на другое лицо и теперь оно может распоряжаться всеми деньгами на его счетах.

Чтобы не потерять накопления, пенсионеру следовало перечислить их на «безопасный счет».

В августе пенсионер приехал в Пензу, обналичил 3 млн рублей и перевел их по названным реквизитам через банкомат.

«После этого он продолжал общение со злоумышленниками на протяжении двух месяцев, в течение которых перевел им различными способами еще более 4 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников, причастных к преступлению.