Криминал

Лунинец 2 месяца общался с мошенниками и потерял 7 млн

Печать
Telegram

67-летний пенсионер из Лунинского района поверил «сотруднику Росфинмониторинга» и потерял сбережения.

Мужчина, представившийся работником этого ведомства, позвонил и сказал, что от имени сельчанина оформлена доверенность на другое лицо и теперь оно может распоряжаться всеми деньгами на его счетах.

Чтобы не потерять накопления, пенсионеру следовало перечислить их на «безопасный счет».

В августе пенсионер приехал в Пензу, обналичил 3 млн рублей и перевел их по названным реквизитам через банкомат.

Лунинец 2 месяца общался с мошенниками и потерял 7 млн

«После этого он продолжал общение со злоумышленниками на протяжении двух месяцев, в течение которых перевел им различными способами еще более 4 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Лунинец 2 месяца общался с мошенниками и потерял 7 млн

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников, причастных к преступлению.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото, видео УМВД
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети