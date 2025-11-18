В Пензе вынесли приговор по делу о гибели рабочего в мебельном цехе

В Пензе заместителя генерального директора одной из мебельных компаний, расположенной в Железнодорожном районе, осудили после гибели 30-летнего рабочего на производстве. 39-летний мужчина должен был отвечать за соблюдение требований охраны труда, однако допустил нарушения.
ЧП случилось днем 13 февраля. В производственном цехе на оператора станка упали пиломатериалы (листы МДФ, ЛДСП), сложенные у стены. От открытой черепно-мозговой травмы он скончался в карете скорой помощи.
Следствие установило, что требования техники безопасности и правила охраны труда были грубо нарушены. Замдиректора допустил, чтобы листы хранились вертикально, будучи прислоненными к стене, и не обеспечил возможность безопасного извлечения необходимых материалов для работы. Они упали как раз тогда, когда двое операторов вытаскивали нужные им детали. Кроме того, инструктаж с погибшим не проводился.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ответчик полностью признал вину, пояснив, что отсутствовал на месте в момент ЧП, так как уехал в магазин в обеденный перерыв. Мужчина подчеркнул, что не раз просил рабочих складывать листы не вертикально, а горизонтально.
Он принес извинения семье погибшего, выплатил 250 000 рублей в качестве возмещения материального вреда и столько же - морального.
В итоге замдиректора приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Новости по теме
- Экс-чиновнице Вере Фейгиной изменили меру пресечения
- В прокуратуре составили портрет пензенского преступника
- Поджигателя вышки в Нижнеломовском районе признали невменяемым
- В Пензенской области женщины стали реже совершать преступления
- УЖКХ обязали реконструировать канализацию на ул. Совхоз-Техникум
- В жестоком убийстве ребенка в Балашихе подозревают пензячку
- Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка
- Стало известно, кто погиб в ночном пожаре в Нахаловке
- При пожаре в Нахаловке погибли 2 человека
- Пензячка получит почти 1 млн рублей за непостроенный дом
Последние новости
- Экс-чиновнице Вере Фейгиной изменили меру пресечения
- В прокуратуре составили портрет пензенского преступника
- Лунинец 2 месяца общался с мошенниками и потерял 7 млн
- Молодой кузнечанин захотел убить за полученную пощечину
- В Пензенской области женщины стали реже совершать преступления
- Конспирация: под Нижним Ломовом задержали наркокурьера с собакой
- В жестоком убийстве ребенка в Балашихе подозревают пензячку
- Жительницу Земетчинского района будут судить за кражу у покойной
- Молодой кузнечанин пошел на преступление ради новой обуви
- Житель Пензенской области попал под статью за обналичивание денег
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!