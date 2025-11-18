В Пензе вынесли приговор по делу о гибели рабочего в мебельном цехе

18.11.2025 | 18:33

В Пензе заместителя генерального директора одной из мебельных компаний, расположенной в Железнодорожном районе, осудили после гибели 30-летнего рабочего на производстве. 39-летний мужчина должен был отвечать за соблюдение требований охраны труда, однако допустил нарушения.

ЧП случилось днем 13 февраля. В производственном цехе на оператора станка упали пиломатериалы (листы МДФ, ЛДСП), сложенные у стены. От открытой черепно-мозговой травмы он скончался в карете скорой помощи.

Следствие установило, что требования техники безопасности и правила охраны труда были грубо нарушены. Замдиректора допустил, чтобы листы хранились вертикально, будучи прислоненными к стене, и не обеспечил возможность безопасного извлечения необходимых материалов для работы. Они упали как раз тогда, когда двое операторов вытаскивали нужные им детали. Кроме того, инструктаж с погибшим не проводился.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ответчик полностью признал вину, пояснив, что отсутствовал на месте в момент ЧП, так как уехал в магазин в обеденный перерыв. Мужчина подчеркнул, что не раз просил рабочих складывать листы не вертикально, а горизонтально.

Он принес извинения семье погибшего, выплатил 250 000 рублей в качестве возмещения материального вреда и столько же - морального.

В итоге замдиректора приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.