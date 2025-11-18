Криминал

В Пензе вынесли приговор по делу о гибели рабочего в мебельном цехе

Печать
Telegram

В Пензе заместителя генерального директора одной из мебельных компаний, расположенной в Железнодорожном районе, осудили после гибели 30-летнего рабочего на производстве. 39-летний мужчина должен был отвечать за соблюдение требований охраны труда, однако допустил нарушения.

ЧП случилось днем 13 февраля. В производственном цехе на оператора станка упали пиломатериалы (листы МДФ, ЛДСП), сложенные у стены. От открытой черепно-мозговой травмы он скончался в карете скорой помощи.

Следствие установило, что требования техники безопасности и правила охраны труда были грубо нарушены. Замдиректора допустил, чтобы листы хранились вертикально, будучи прислоненными к стене, и не обеспечил возможность безопасного извлечения необходимых материалов для работы. Они упали как раз тогда, когда двое операторов вытаскивали нужные им детали. Кроме того, инструктаж с погибшим не проводился.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ответчик полностью признал вину, пояснив, что отсутствовал на месте в момент ЧП, так как уехал в магазин в обеденный перерыв. Мужчина подчеркнул, что не раз просил рабочих складывать листы не вертикально, а горизонтально.

Он принес извинения семье погибшего, выплатил 250 000 рублей в качестве возмещения материального вреда и столько же - морального.

В итоге замдиректора приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото СКР
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети