Скандал с сертификатами в Сердобске: следователи изучат еще один факт

В Сердобске продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц при выдаче многодетным семьям сертификатов для улучшения жилищных условий.

В феврале этого года городская администрация выдала такие сертификаты двум семьям, члены которых ранее являлись иностранцами, но получили российское гражданство. Данные факты вызвали широкий общественный резонанс.

«В средствах массовой информации выявлена публикация о выдаче в 2025 году должностным лицом Сердобского района сертификата для улучшения жилищных условий еще одной многодетной семье с миграционной историей», - пояснили в областном СУ СКР.

Этот факт будет детально проверен в рамках уже организованного расследования.

Как сообщалось ранее, следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) работников администрации Сердобска и регионального министерства труда, соцзащиты и демографии, а также проверят документы, на основании которых принимались решения, и выяснят, не были ли нарушены права иных семей, претендовавших на сертификаты.

12 февраля Марина Ермакова, являвшаяся главой администрации Сердобска, заявила на своей странице во «ВКонтакте», что приняла решение покинуть пост из-за давления на нее в соцсетях, перешедшего все мыслимые границы. По ее словам, после публикации о выдаче сертификатов на нее посыпались оскорбления, угрозы, клевета.

«Последние двое суток я потеряла сон и покой. Мне страшно как человеку, который столкнулся с травлей, масштабы которой невозможно представить. И молчать, когда тебя унижают и уничтожают, - значит соглашаться. Поэтому я буду защищать себя от клеветы с помощью прокуратуры, следственных органов и суда. Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», - написала Марина Ермакова.

Пост о вручении жилищных сертификатов, из-за которого глава администрации Сердобска подверглась травле, был проиллюстрирован фотографией семей с миграционной историей. «Молодые семьи - это основа, надежда, опора и будущее нашего города. В наше непростое время государство находит возможность материально поддерживать молодые семьи», - говорилось в тексте в том числе.