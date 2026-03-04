Пензенского мебельщика подозревают в нарушении авторских прав

Криминал

Пензенского мебельщика подозревают в нарушении авторских прав
Печать
Telegram

40-летнего жителя Пензенского района подозревают в нарушении авторских прав. Причиненный им ущерб исчисляется миллионами рублей.

Факт нарушения закона установили после того, как в полицию обратился представитель ИТ-компании, которая занимается созданием программного обеспечения для проектирования мебели.

Он рассказал, что нашел в интернете объявление о наличии вакансий на мебельном производстве в Пензе. Одним из требований было наличие опыта работы с авторской программой его ИТ-компании. Однако данной организации нет в числе тех, кто софт купил и имеет право использовать.

Полиция установила личность того, кто причастен к преступлению. Мужчина признал свою вину. По его словам, программу он купил в интернете и пользовался ею полгода. Ущерб, причиненный обладателю прав, превысил 4,5 млн рублей.

Пензенского мебельщика подозревают в нарушении авторских прав

«У меня свой небольшой цех. Хотел немножко развить, проектировать, сам создавать мебель под заказ, а для этого требуется специальная программа. Она, конечно, хорошая, но не очень дешевая, порядка 1,5 млн стоит. Я увидел в интернете пиратскую копию, сначала решил попробовать, а потом, когда понял, что она покрывает практически все мои потребности, стал пользоваться. Даже мысли не было, что это чем-то чревато», - признался подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бизнес интернет полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!