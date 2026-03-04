Пензенского мебельщика подозревают в нарушении авторских прав

40-летнего жителя Пензенского района подозревают в нарушении авторских прав. Причиненный им ущерб исчисляется миллионами рублей.

Факт нарушения закона установили после того, как в полицию обратился представитель ИТ-компании, которая занимается созданием программного обеспечения для проектирования мебели.

Он рассказал, что нашел в интернете объявление о наличии вакансий на мебельном производстве в Пензе. Одним из требований было наличие опыта работы с авторской программой его ИТ-компании. Однако данной организации нет в числе тех, кто софт купил и имеет право использовать.

Полиция установила личность того, кто причастен к преступлению. Мужчина признал свою вину. По его словам, программу он купил в интернете и пользовался ею полгода. Ущерб, причиненный обладателю прав, превысил 4,5 млн рублей.

«У меня свой небольшой цех. Хотел немножко развить, проектировать, сам создавать мебель под заказ, а для этого требуется специальная программа. Она, конечно, хорошая, но не очень дешевая, порядка 1,5 млн стоит. Я увидел в интернете пиратскую копию, сначала решил попробовать, а потом, когда понял, что она покрывает практически все мои потребности, стал пользоваться. Даже мысли не было, что это чем-то чревато», - признался подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.