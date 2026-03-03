Смертельное ДТП на Чаадаева: 18-летнему юноше вынесут приговор

В Пензе перед судом предстанет 18-летний житель Бессоновского района. Его обвинили в гибели 17-летнего знакомого.

По версии следствия, вечером 28 октября 2025 года юный бессоновец был за рулем «Лады-Гранты» и двигался по улице Чаадаева со стороны Молодогвардейской в сторону улицы Дружбы в Пензе.

Приблизившись к опасному участку, где дорога с заметным изгибом, водитель превысил установленную правилами скорость и потерял управление. Автомобиль занесло. Он съехал в кювет и врезался в дерево правой стороной.

В аварии пострадали три человека: сам водитель, его сверстник-пассажир и несовершеннолетний знакомый, находившийся на переднем сиденье. Последнего зажало в машине, его доставали спасатели, используя гидравлический инструмент.

Автомобилиста и его сверстника отпустили после оказания помощи, третьего пассажира госпитализировали. От полученных травм он скончался.

«В ходе предварительного следствия молодой человек вину признал, пояснил, что при движении по изгибу дороги не учел скорость транспортного средства», - сообщили в областной прокуратуре.

Во время расследования обвиняемый возместил моральный вред, выплатив 1 млн рублей.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Железнодорожный районный суд Пензы.