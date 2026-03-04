Житель Пензы предложил сотруднику ФСБ 500 000 рублей

64-летний житель Пензы обвиняется в даче взятки сотруднику ФСБ. Он пытался за 500 000 рублей остаться в России.

По версии следствия, обвиняемый передал силовику деньги 26 февраля. Взамен тот не должен был представлять в государственные органы сведения, из-за которых мужчину лишили бы гражданства РФ и выдворили за пределы страны.

Сотрудник ФСБ от взятки отказался.

«Противоправные действия местного жителя были пресечены правоохранителями. Денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия», - сообщили в областном управлении СКР.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.