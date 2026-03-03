В Пензе железнодорожник смошенничал за счет праздников

В Пензе 37-летнего руководителя железнодорожной организации обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, в апреле-мае 2025 года мужчина предоставил документы для начисления 4 500 рублей сотруднику, который якобы работал в праздники (фактически к выполнению обязанностей он не привлекался).

Получив средства, подчиненный передал их руководителю.

Таким образом, транспортному предприятию был нанесен материальный ущерб.

Когда афера раскрылась, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Все материалы уже направлены в Железнодорожный районный суд.

«Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы», - уточнили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.