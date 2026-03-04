Наледь рухнула на подростка: задержан директор управляющей компании

В Пензе задержали директора управляющей компании, в чьем ведении находится дом № 90а на улице Суворова. 3 марта с крыши здания рухнул фрагмент наледи и покалечил подростка.

ЧП случилось в дневное время. В тот момент 17-летний пензенец находился на тротуаре.

Пострадавшего госпитализировали. Полученные им травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В тот же день по материалам прокуратуры Железнодорожного района Пензы было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Директор управляющей компании задержан в рамках расследования. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сообщили в областном управлении СКР.

Расследование дела продолжается.