Наледь рухнула на подростка: задержан директор управляющей компании

Криминал

Наледь рухнула на подростка: задержан директор управляющей компании
Печать
Telegram

В Пензе задержали директора управляющей компании, в чьем ведении находится дом № 90а на улице Суворова. 3 марта с крыши здания рухнул фрагмент наледи и покалечил подростка.

ЧП случилось в дневное время. В тот момент 17-летний пензенец находился на тротуаре.

Пострадавшего госпитализировали. Полученные им травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В тот же день по материалам прокуратуры Железнодорожного района Пензы было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Директор управляющей компании задержан в рамках расследования. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сообщили в областном управлении СКР.

Расследование дела продолжается.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
наледь сосулька крыша
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!