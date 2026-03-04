Пензенца избили прикладом за стрельбу на детской площадке

18-летний житель Пензы пожаловался в полицию на то, что незнакомец избил его на детской площадке.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель областного центра.

Молодой мужчина не стал отрицать вину. По его словам, в день преступления он шел мимо детской площадки и увидел группу юношей, которые стреляли по банкам из пневматической винтовки.

Происходящее не понравилось пензенцу, и он сделал стрелявшему замечание. В итоге между молодыми людьми разгорелся конфликт.

Мужчина выхватил из рук юноши винтовку и 3 раза ударил оппонента по голове прикладом. Полученные травмы квалифицировали как легкий вред здоровью.

Противник стрельбы на детской площадки стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.