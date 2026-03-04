Пензенца избили прикладом за стрельбу на детской площадке

Криминал

Пензенца избили прикладом за стрельбу на детской площадке
Печать
Telegram

18-летний житель Пензы пожаловался в полицию на то, что незнакомец избил его на детской площадке.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель областного центра.

Молодой мужчина не стал отрицать вину. По его словам, в день преступления он шел мимо детской площадки и увидел группу юношей, которые стреляли по банкам из пневматической винтовки.

Происходящее не понравилось пензенцу, и он сделал стрелявшему замечание. В итоге между молодыми людьми разгорелся конфликт.

Мужчина выхватил из рук юноши винтовку и 3 раза ударил оппонента по голове прикладом. Полученные травмы квалифицировали как легкий вред здоровью.

Противник стрельбы на детской площадки стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
оружие насилие полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!