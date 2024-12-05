Жительницу Пензенской области обманули на полмиллиона за два дня

05.12.2024 | 09:51

22-летняя жительница Мокшанского района потеряла сотни тысяч рублей после долгих разговоров по телефону. Мошенники два дня вытягивали из нее деньги.

Вначале девушке позвонил незнакомец, представился сотрудником мобильного оператора и рассказал, что срок действия договора с ней вот-вот истечет, нужны данные СНИЛС, чтобы его продлить. Местная жительница все сообщила.

Вскоре раздался еще один звонок, но уже якобы от сотрудника службы безопасности «Госуслуг». Он заявил, что до этого девушка разговаривала с аферистом, который теперь сможет взять на нее кредиты, нужно принимать меры.

Доверившись незнакомцу, она перевела на продиктованный им счет более 500 000 рублей, но после этого мужчина пропал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления», - сообщили в областном УМВД РФ.