Пензенец получил 16 000 000 рублей, имитируя ведение бизнеса

В Пензе осудили 37-летнего предпринимателя, который обманул компаньонов на 16 000 000 рублей, чтобы якобы решить проблемы с собственным бизнесом.

Осенью 2020 года мужчина предложил другу вместе заняться поставкой питания в детские учреждения. У самого него не хватало денег, но был опыт.

Приятель согласился. За период с сентября 2020-го по ноябрь 2023-го он внес 960 000 рублей и 2 000 долларов США.

Пензенец имитировал работу, поручая другу искать варианты торгов и тендеров, а также других инвесторов. Чтобы создать видимость доходности от дела, он изготавливал фальшивые документы о движении средств на счетах.

«На самом же деле горожанин и не приступал к предпринимательской деятельности, из полученной суммы он присвоил 487 768 рублей, а остальные средства выплатил другу в качестве «прибыли», - рассказали в областной прокуратуре.

В марте и июне 2021 года к бизнесу присоединились еще двое мужчин, привлеченных другом злоумышленника. Первый вложил в «дело» 3 195 000 рублей, второй - 12 270 000.

Пензенец действовал с ними по той же схеме, регулярно выплачивая от 2% до 4% от общей суммы вложенных денег.

В целом он обманул троих потерпевших почти на 16 000 000 рублей.

Когда афера вскрылась, мужчина не признал вину, заявив, что взаимоотношения с компаньонами носили исключительно гражданско-правовой характер, оставлять себе их деньги он не планировал, хотел лишь за счет этих средств решить проблемы в собственном бизнесе.

Тем не менее в декабре 2025 года Железнодорожный районный суд приговорил мошенника к 4 с половиной годам колонии общего режима с взысканием более 13 200 000 рублей в пользу потерпевших. На имущество его супруги (автомобили Chevrolet Cobalt и Kia Ceed, 2 земельных участка) наложили арест.

Не согласившись с решением о доказанности вины, пензенец и его защитник подали апелляционные жалобы, но Пензенский областной суд оставил их без удовлетворения.