Ростовчанка продавала пензенцам одежду и решилась на преступление
20-летнюю жительницу Ростовской области подозревают в краже крупной суммы и ювелирных изделий из частного дома в Пензенском районе.

В полицию с заявлением о пропаже сбережений и украшений обратилась 52-летняя сельчанка. По ее словам, они вместе с супругом вернулись домой и обнаружили, что дверной замок не до конца закрыт. Подозревая, что кто-то побывал внутри в отсутствие хозяев, пара проверила, на месте ли ценности, и обнаружила их исчезновение.

Полицейские начали розыск и установили, что к краже причастна молодая ростовчанка. Девушка во всем призналась.

Она приехала в Пензенский регион на заработки: ходила по домам и предлагала купить одежду. Как-то раз, заглянув в одно частное владение, девушка случайно задела стоявшую на крыльце обувь и обнаружила ключ.

Воспользовавшись находкой, ростовчанка попала в дом, прошла в одну из комнат и заметила борсетку. Из нее она похитила 225 000 рублей и купюру в 50 долларов США.

В другой комнате девушка обыскала карманы верхней одежды в шкафу. В одном из них были 70 000 рублей и золотые украшения: два обручальных кольца, печатка и цепочка с кулоном. Все это незваная гостья тоже забрала с собой.

С похищенным она вернулась в Ростовскую область. Наличные деньги она потратила на погашение долгов, а ювелирные изделия продала на рынке.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Ростовчанке грозит до 6 лет тюрьмы.

«Подозреваемая частично возместила причиненный ущерб. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

