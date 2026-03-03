Наледь рухнула на подростка: возбуждено уголовное дело

По факту травмирования подростка при падении наледи с крыши дома № 90а на улице Суворова возбуждено уголовное дело, сообщили в областном управлении СКР.

ЧП случилось днем во вторник, 3 марта. 17-летний пензенец находился на тротуаре, когда с крыши на него рухнул фрагмент наледи.

Подростка госпитализировали. Полученные им травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Дело возбуждено по материалам прокуратуры Железнодорожного района Пензы. Статья - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«Проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания», - сообщили в СКР.