В Пензе с пенсионерки сняли «порчу» за 1,4 млн рублей

11.04.2025 | 18:11

В Пензе будут судить 47-летнюю жительницу Хабаровского края, которая за 1,4 млн рублей сняла «порчу» с 83-летней пенсионерки.

По версии следствия, в феврале прошлого года злоумышленница увидела пожилую женщину на улице Фурманова и решила ее обмануть.

«Она завязала с пенсионеркой беседу, сообщила, что является целительницей и видит, что у последней имеются проблемы со здоровьем, вызванные тем, что на нее наложена порча. Для ее снятия она предложила потерпевшей принести из дома все деньги, яйцо и печенье и совершить с ними магический обряд», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Пензячка поверила и принесла завернутые в газету сбережения. Мошенница поводила руками над свертком, якобы совершая обряд, и подменила деньги на носок с разрезанной бумагой.

Она положила газету в сумку пенсионерки, предупредив, что заглянуть внутрь можно только через сутки, иначе обряд не будет иметь силы.

Позже пензячка поняла, что ее обманули. Она запомнила приметы злоумышленницы и сообщила их полицейским. Спустя год, в феврале 2025-го, предполагаемую мошенницу нашли в Самаре.

«В ходе предварительного расследования обвиняемая вину признала, ущерб возместила в полном объеме. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы», - заключила Елена Листарова.