Житель Кузнецкого района выронил пенсию, но деньги вернулись

08.04.2025 | 18:47

49-летнего жителя села Ясная Поляна Кузнецкого района осудили за кражу денег у 66-летнего знакомого.

Вечером 5 октября прошлого года мужчины в компании еще двух приятелей выпивали в саду около школы. В процессе общения из кармана у старшего из них выпали деньги (накануне он получил пенсию), но заметил это только один человек.

«Злоумышленник спрятал купюры за бревно, а когда компания разошлась, вернулся за деньгами. Дома он пересчитал их, сумма похищенного составила 30 000 рублей, он потратил их на собственные нужды», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

На следующее утро пенсионер обнаружил пропажу. Он подумал, что случайно выронил деньги, когда расплачивался за спиртное в магазине.

«Злоумышленник был установлен оперативным путем. В ходе следствия он признал вину и возместил ущерб. В судебном заседании от дачи показаний отказался», - добавила Елена Листарова.

Мужчине назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.