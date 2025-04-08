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Криминал

Житель Кузнецкого района выронил пенсию, но деньги вернулись

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49-летнего жителя села Ясная Поляна Кузнецкого района осудили за кражу денег у 66-летнего знакомого.

Вечером 5 октября прошлого года мужчины в компании еще двух приятелей выпивали в саду около школы. В процессе общения из кармана у старшего из них выпали деньги (накануне он получил пенсию), но заметил это только один человек.

«Злоумышленник спрятал купюры за бревно, а когда компания разошлась, вернулся за деньгами. Дома он пересчитал их, сумма похищенного составила 30 000 рублей, он потратил их на собственные нужды», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

На следующее утро пенсионер обнаружил пропажу. Он подумал, что случайно выронил деньги, когда расплачивался за спиртное в магазине.

«Злоумышленник был установлен оперативным путем. В ходе следствия он признал вину и возместил ущерб. В судебном заседании от дачи показаний отказался», - добавила Елена Листарова.

Мужчине назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.

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