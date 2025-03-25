Водителю, сбившему двух женщин на ул. Кирова, вынесли приговор

25.03.2025 | 15:46

В Пензе вынесли приговор 20-летнему мужчине, который сбил насмерть 2 пешеходов на улице Кирова.

Трагедия произошла утром 20 октября 2024 года. В 6:20 женщины 1933 и 1934 года рождения пересекали дорогу по нерегулируемому переходу у остановки «Детская библиотека», направляясь на службу в Свято-Троицкий монастырь.

В этот момент престарелых горожанок сбил водитель ВАЗ-2107. Обе жертвы ДТП в тот же день скончались в больнице от травм. Как оказалось, одна из них, Анна Маслова, - почетный гражданин Пензы.

В отношении молодого пензенца возбудили уголовное дело. Во время предварительного следствия он пояснил, что не заметил пешеходов, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Мужчина полностью признал вину. В итоге ему назначили наказание в виде 4 с половиной лет в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом на 2 с половиной года, уточнили в Ленинском районном суде.