20-летний пензенец не смог убежать от инспекторов ДПС

11.03.2025 | 21:09

20-летнего пензенца будут судить за пристрастие к пьяной езде. Молодого водителя неоднократно привлекали к административной ответственности, а затем уже по уголовной статье лишили прав, назначив условный срок.

Несмотря на это, в апреле и июне прошлого года горожанин вновь садился за руль, ездил по Пензе и региону.

В ноябре, выпив с друзьями, он отправился на машине по делам за пределы областного центра. В Мокшане его остановили инспекторы ДПС.

«Понимая, что находится в состоянии алкогольного опьянения и может быть привлечен к уголовной ответственности, молодой человек продолжил движение. Пытаясь скрыться, он свернул с главной дороги, остановил автомобиль и выбежал из него, однако его действия были пресечены инспекторами», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В отношении пензенца вновь возбудили очередное дело, свою вину он признал. Судить нерадивого водителя будут в Мокшанском районе.