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Криминал

Аферисты вытянули из кузнечанина деньги матери на черный день

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47-летний кузнечанин стал должником, лишился машины, своих сбережений и накоплений матери после общения с незнакомцами.

Аферисты вытянули из кузнечанина деньги матери на черный день

Мужчине написали в мессенджере, что кто-то из бывших коллег слил архив запрещенной организации, и теперь с ним должен связаться силовик, чтобы во всем разобраться.

После этого раздался звонок от неизвестного, который сообщил о подозрительных операциях со счетами, и начал объяснять, как спасти деньги. Ни о чем не догадываясь, горожанин сделал все, что от него требовали: снял 350 000 рублей и отправил на продиктованные реквизиты.

Затем мошенники убедили жертву оформить кредит на 550 000 рублей, а еще продать машину и перевести выручку, чтобы исключить причастность к финансированию запрещенных организаций.

В итоге потерпевший лишился более 1 200 000 рублей, а позже понял, что его обманули.

Аферисты вытянули из кузнечанина деньги матери на черный день

«Это были не только мои накопления, но и, что очень стыдно, мамины деньги на черный день - я их хранил несколько лет, вообще к ним не притрагивался, только дополняли мы или переоформляли счет», - рассказал кузнечанин.

Аферисты вытянули из кузнечанина деньги матери на черный день

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщили в областном УМВД РФ.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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