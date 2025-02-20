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Криминал

В Пензенской области мигрант пытался дать взятку полицейскому

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В Пензенской области предстал перед судом 39-летний гражданин Республики Узбекистан, который пытался дать взятку сотруднику полиции.

11 ноября 2024 года в Нижнеломовском районе полицейские остановили машину, которой управлял иностранец. При проверке документов выяснилось, что водитель нарушил миграционное законодательство России.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там он попытался передать 15 тыс. рублей участковому уполномоченному, чтобы тот не привлекал его к ответственности.

Полицейский отказался от взятки. Мигранта задержали и заключили под стражу, а деньги изъяли.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай, когда иностранцы пробуют подкупить пензенских стражей порядка. Так, в Сердобском районе 54-летний гражданин Республики Молдовы пытался это сделать дважды, однако безуспешно.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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