Пятерых пензенцев осудили за проведение азартных игр

19.02.2025 | 10:56

В Пензе пятеро местных жителей получили сроки за организацию и проведение азартных игр. Они занимались незаконным бизнесом почти год.

Все происходило с декабря 2021-го по октябрь 2022-го. Для начала одна из подсудимых, взявшая на себя роль руководителя, арендовала помещение в областном центре и установила в нем 24 игровых автомата.

На работу женщина пригласила трех администраторов (они трудились посменно, принимали деньги от клиентов, вели учет ставок и выдавали выигрыши). Также горожанка наняла охранника, который впускал людей в зал по звонку и следил за порядком.

Когда полицейские узнали о заведении, то остановили его работу и изъяли игровое оборудование.

Все участники признали вину. Суд вынес приговор, назначив каждому условный срок: организатор получила 3 года, один из администраторов - 2 года, двое других - 2 года и 2 месяца, охранник - 2 года и 6 месяцев.

Приговор окончательный, он вступил в силу, пояснили в Октябрьском районном суде.