Сетевое издание|18+|Среда|19 фев 2025|14:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Пятерых пензенцев осудили за проведение азартных игр

Печать
Telegram

В Пензе пятеро местных жителей получили сроки за организацию и проведение азартных игр. Они занимались незаконным бизнесом почти год.

Все происходило с декабря 2021-го по октябрь 2022-го. Для начала одна из подсудимых, взявшая на себя роль руководителя, арендовала помещение в областном центре и установила в нем 24 игровых автомата.

На работу женщина пригласила трех администраторов (они трудились посменно, принимали деньги от клиентов, вели учет ставок и выдавали выигрыши). Также горожанка наняла охранника, который впускал людей в зал по звонку и следил за порядком.

Когда полицейские узнали о заведении, то остановили его работу и изъяли игровое оборудование.

Все участники признали вину. Суд вынес приговор, назначив каждому условный срок: организатор получила 3 года, один из администраторов - 2 года, двое других - 2 года и 2 месяца, охранник - 2 года и 6 месяцев.

Приговор окончательный, он вступил в силу, пояснили в Октябрьском районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте