На М-5 под Чемодановкой у водителя нашли партию N-метилэфедрона

19.02.2025 | 17:13

Пензенские полицейские задержали 43-летнего жителя Екатеринбурга. В его машине нашли партию N-метилэфедрона.

Автомобиль остановили на трассе около Чемодановки. Во время досмотра сотрудники обнаружили в нем 2 пакета с наркотиком. Общая масса составила около 5 килограммов.

Запрещенное вещество мужчина вез из Московского региона и хотел в дальнейшем сбыть на территориях Тамбовской и Липецкой областей.

«В ходе следственных действий было установлено, что ранее он оборудовал на территории дачного массива, расположенного на территории Тамбовской области, 3 тайника-закладки, которые так же были изъяты», - сообщили в областном УМВД РФ.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.