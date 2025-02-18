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Криминал

Молодой пензенец украл телевизор, чтобы отомстить за друга

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23-летний пензенец решил отомстить за друга, нарушил закон и стал фигурантом уголовного дела.

О преступлении в полицию сообщил 29-летний житель областного центра, рассказав, что из подсобки в подъезде дома украли технику.

Подозреваемого нашли. Он объяснил, что по этому адресу раньше снимал комнату его товарищ, которому не вернули вещи.

Молодой пензенец украл телевизор, чтобы отомстить за друга

Желая мести, молодой человек зашел в подъезд, увидел, что там никого нет, забрал из подсобки телевизор и отнес к себе домой, чтобы пользоваться им в дальнейшем.

«Больше такого не повторится. Не надо чужие вещи брать вообще, лучше жить спокойно», - отметил он.

Молодой пензенец украл телевизор, чтобы отомстить за друга

На пензенца завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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