Молодой пензенец украл телевизор, чтобы отомстить за друга

23-летний пензенец решил отомстить за друга, нарушил закон и стал фигурантом уголовного дела.
О преступлении в полицию сообщил 29-летний житель областного центра, рассказав, что из подсобки в подъезде дома украли технику.
Подозреваемого нашли. Он объяснил, что по этому адресу раньше снимал комнату его товарищ, которому не вернули вещи.
Желая мести, молодой человек зашел в подъезд, увидел, что там никого нет, забрал из подсобки телевизор и отнес к себе домой, чтобы пользоваться им в дальнейшем.
«Больше такого не повторится. Не надо чужие вещи брать вообще, лучше жить спокойно», - отметил он.
На пензенца завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.
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