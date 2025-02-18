Молодой пензенец украл телевизор, чтобы отомстить за друга

18.02.2025 | 11:48

23-летний пензенец решил отомстить за друга, нарушил закон и стал фигурантом уголовного дела.

О преступлении в полицию сообщил 29-летний житель областного центра, рассказав, что из подсобки в подъезде дома украли технику.

Подозреваемого нашли. Он объяснил, что по этому адресу раньше снимал комнату его товарищ, которому не вернули вещи.

Желая мести, молодой человек зашел в подъезд, увидел, что там никого нет, забрал из подсобки телевизор и отнес к себе домой, чтобы пользоваться им в дальнейшем.

«Больше такого не повторится. Не надо чужие вещи брать вообще, лучше жить спокойно», - отметил он.

На пензенца завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.