Пензенцу грозит срок за продажу материнской платы в интернете

13.02.2025 | 10:36

19-летний житель Пензы продал неисправную материнскую плату и попал под статью.

Изначально молодой человек купил сломанное устройство в интернете за 15 000 рублей, чтобы починить и продать дороже. Но с ремонтом он не справился и тогда пошел на обман: выложил в Сети объявление, указав, что плата рабочая, и попросил за нее 30 000 рублей.

После этого с ним связался 37-летний покупатель из Нижнего Новгорода. Договорившись о сделке, пензенец получил от мужчины денежный перевод, отправил товар через транспортную компанию и перестал отвечать на сообщения.

Когда нижегородец понял, что его обманули, то пошел в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого. В ходе допроса молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анастасия Ступникова.

Теперь горе-продавцу грозит до 2 лет лишения свободы. С него взято обязательство о явке.