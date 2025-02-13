Сетевое издание|18+|Четверг|13 фев 2025|13:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенцу грозит срок за продажу материнской платы в интернете

Печать
Telegram

19-летний житель Пензы продал неисправную материнскую плату и попал под статью.

Изначально молодой человек купил сломанное устройство в интернете за 15 000 рублей, чтобы починить и продать дороже. Но с ремонтом он не справился и тогда пошел на обман: выложил в Сети объявление, указав, что плата рабочая, и попросил за нее 30 000 рублей.

После этого с ним связался 37-летний покупатель из Нижнего Новгорода. Договорившись о сделке, пензенец получил от мужчины денежный перевод, отправил товар через транспортную компанию и перестал отвечать на сообщения.

Когда нижегородец понял, что его обманули, то пошел в полицию.

Пензенцу грозит срок за продажу материнской платы в интернете

«Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого. В ходе допроса молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анастасия Ступникова.

Пензенцу грозит срок за продажу материнской платы в интернете

Теперь горе-продавцу грозит до 2 лет лишения свободы. С него взято обязательство о явке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте