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Криминал

Мошенница из Рязани сумела получить в Пензе маткапитал

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В Пензе вынесли приговор 50-летней жительнице Рязани. Она получила материнский капитал на несуществующего ребенка и была признана виновной в мошенничестве.

Весной 2021 года женщине во «ВКонтакте» пришло сообщение от неизвестного ей человека. Он предложил провернуть махинацию с выплатой на ребенка, пообещав помочь с фиктивными документами.

Горожанка согласилась. Через некоторое время в загсе Нижнего Новгорода она получила свидетельство о рождении дочери, которое давало ей право на оформление маткапитала.

Злоумышленница взяла в одном из потребительских кооперативов заем якобы на строительство в селе Бессоновка Пензенской области дома, возводить который не собиралась. Сумма соответствовала размеру выплаты.

«В дальнейшем через посредника жительница Рязани обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в г. Пензе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, по результатам рассмотрения которого в октябре 2021 года денежные средства в сумме 483 881 руб. 83 коп. были перечислены кредитному кооперативу в счет погашения долга по договору займа», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Листарова.

Когда мошенничество вскрылось и в отношении псевдоматери возбудили уголовное дело, женщина признала вину и частично возместила ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также с нее взыскано 277 881 руб. 83 коп. в пользу регионального отделения Соцфонда РФ.

Уголовное дело в отношении лица, вступившего в переписку с женщиной в соцсети, выделено в отдельное производство.

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