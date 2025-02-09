Пожилая пензячка попросила помыть свою машину и потеряла ее

09.02.2025 | 10:38

В Пензе автомойщик отправился на встречу с приятелем на машине клиентки. Его задержали полицейские.

К правоохранителям обратилась 74-летняя пензячка. Она рассказала, что оставила на автомойке свою Kia Rio и машину угнали.

Полицейские немедленно начали розыск иномарки. Сотрудники Госавтоинспекции нашли ее на Привокзальной площади в Пензе. За рулем был нетрезвый 38-летний горожанин.

Мужчина признался, что работает автомойщиком. Пожилая клиентка оставила свою иномарку с ключами, попросив ее вымыть. Пензенец выпил, а потом сел за руль доверенной ему Kia и поехал на встречу с другом. По пути он попал в ДТП.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его обвинили в неправомерном завладении автомобилем. Теперь мойщику грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, на пензенца составили административный протокол за отказ проходить медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.